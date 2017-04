Adele se lleva de una tienda todas las postales en las que aparece su rostro

La cantante Adele ha vuelto a hacer gala de la naturalidad y del sentido del humor que tanto la caracterizan en todas sus apariciones públicas. En esta ocasión, la exitosa artista se dejó caer por una papelería del exclusivo barrio londinense de Chelsea y, tras descubrir que en ella se vendía una amplia colección de tarjetas de felicitación con su imagen impresa en ellas, no dudó en llevarse a casa todas las existencias.

“Adele se dirigió al estante y cogió las postales. Lo encontró muy divertido. Los trabajadores de la tienda no se podían creer que ella estuviera allí, y mucho menos lo que quería comprar. Ella dijo que se las enviaría a todos sus amigos”, aseguró una fuente cercana al diario The Sun.

Además de retratar a la intérprete británica con el vestido negro que lució en los premios Brit Awards de 2012, en las citadas tarjetas se hace una clara referencia al primer verso de su popular éxito ‘Hello’, lo que llamó tanto la atención de Adele, que incluso bromeó con demandar a la compañía responsable del diseño de la postal por utilizar su rostro y su música sin su permiso.

En estos momentos, la ganadora de numerosos premios Grammy está disfrutando de un merecido descanso al lado de su marido Simon Konecki y el hijo que tienen en común, Angelo (4), después de casi un año de gira que la ha llevado por escenarios de todo el mundo. Aunque todavía tiene cuatro conciertos programados para el próximo verano en Londres, Adele se está planteando que este sea su último tour.

“Estar de gira no se me da bien, los aplausos me hacen vulnerable. No sé si volveré a ir de gira nunca más. La única razón por la que lo hago es por vosotros. No sé si hacerlo es algo que vaya conmigo, aunque el mayor logro de mi carrera sea este tour”, confesaba hace unas semanas durante su actuación en Nueva Zelanda.