Así sedujo Channing Tatum a su mujer en su primera noche juntos

El atractivo bailarín no estaba convencido de que fuera conveniente iniciar una relación seria con la coprotagonista de 'Step Up', aunque finalmente no pudo resistirse a los encantos de su ahora esposa

Pese a que normalmente se piense en el actor Channing Tatum como un auténtico ‘sex symbol’, sobre todo por el magnetismo que irradia en las películas de ‘Magic Mike’, en la vida real el actor no tuvo necesidad alguna de recurrir directamente a sus buenas dotes para el baile erótico a la hora de seducir a su mujer Jenna Dewan, ya que, de hecho, en su primera noche juntos el intérprete no llevaba puesto un atuendo precisamente sensual.

Pero antes de desvelar el estilismo por el que optó Channing el día en que se declaró a su ahora esposa, es necesario explicar cómo comenzó el romance de los dos guapos intérpretes en el set de la película ‘Step Up’, cuando él aún no se sentía preparado para sentar cabeza y adentrarse en una relación seria.

“A mí me había dicho que no quería estar en una relación, y yo le dije: ‘Mira, si quieres salir con otra gente y ser libre, me parece bien, pero no voy a pasar el rato contigo para ver películas. Tienes que saber lo que quieres, porque yo quiero estar contigo”, confesó la actriz en el programa de Ellen DeGeneres.

Quizás en una especie de venganza tardía por sus dudas iniciales, la también bailarina ha querido relatar ahora los divertidos acontecimientos que transcurrieron en su primera noche juntos, cuando después de una alocada velada fuera en la que el tequila fue el absoluto protagonista, el actor se presentó en la habitación de Jenna a las dos de la madrugada con un curioso disfraz de cowboy que le sirvió, entre otras cosas, para anunciarle que se había replanteado su decisión de permanecer en la soltería.

“Dijo que aunque esa noche estaba teniendo la oportunidad de ‘ser libre’ no podía dejar de pensar en mí. Cuando abrí la puerta… Me va a matar por contar esto, pero él estaba allí plantado, con sus calzoncillos, un sombrero y unas botas Ugg, como diciéndome ‘Vamos a hacerlo'”, ha explicado entre risas a la popular presentadora de televisión.

A la mañana siguiente, el resto del elenco de la película les recibió con un aplauso en el set de rodaje, y desde entonces, Channing y Jenna han formado una pareja feliz, que pasó por el altar en 2009 y ahora tiene una pequeña de tres años, Everly.