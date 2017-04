Normani Kordei: una cantante y bailarina todoterreno

La cantante ha compaginado su participación en el concurso televisivo 'Dancing with the stars' con la gira por Asia del grupo Fifth Harmony

Por si formar parte de una de las bandas femeninas del momento, Fifth Harmony, no le exigiera ya suficiente a nivel físico y emocional, la joven cantante Normani Kordei lleva participando desde hace semanas en el concurso de baile televisivo ‘Dancing with the stars’, un proyecto que se vio obligada a compaginar temporalmente con la gira del grupo por el continente asiático.

“No sé cómo he conseguido hacerlo. La gente me lo pregunta y no sé qué responder. Simplemente no lo sé. Creo que, al final, lo importante es estar presente y ser consciente de que se me está dando la oportunidad de ir a lugares en los que nunca antes había estado, como Asia. No puedo quejarme.

Y además, tener la oportunidad de conocer a gente nueva y sus historias mientras estoy en ‘Dancing with the Stars’ es algo que siempre había querido hacer”, revela en conversación con la revista Billboard.

Entre concierto y concierto de la gira ‘The 7/27 Tour’, la intérprete se las arregló para dedicar casi cuatro horas al día a ensayar su coreografía semanal con el bailarín Val Chmerkovskiy, su pareja de baile. Los dos aprovechaban cualquier momento -ya fuera en un aeropuerto, el vestíbulo de un hotel o las calles de la ciudad- para perfeccionar las rutinas con las que competían en las galas semanales.

Sin embargo, la artista de 20 años sabe que no podría haber logrado hacer ambas cosas sin el apoyo incondicional de sus compañeras de Fifth Harmony -Ally Brooke, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui-, que desde un primer momento aceptaron con agrado que ella quisiera convertirse por unas semanas en bailarina profesional.

“Lo significó todo para mí, especialmente porque saben que es algo que hace mucho tiempo que quería hacer. Siempre nos hemos apoyado mucho mutuamente, porque al final todas tenemos aspiraciones, sueños y deseos diferentes, así que nos apoyamos las unas a las otras. Me gustó mucho que encontraran tiempo para venir a verme, a pesar de que veníamos directas de un aeropuerto asiático. Vinieron directamente al ensayo desde el aeropuerto. Ensayamos un domingo y actuamos al día siguiente, así que le pusieron la misma dedicación que yo y eso significó mucho para mí”, manifiesta en la misma entrevista.

El gran esfuerzo que le supuso a Normani dar lo mejor de sí misma tanto en la pista de baile como en el escenario le pasó factura físicamente en forma de lesiones que consiguió superar a base de ingerir grandes cantidades de agua, tomar vitaminas y mantenerse activa.