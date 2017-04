El cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen llevan varios años destacándose como uno de los matrimonios mejor avenidos del mundo del espectáculo en Estados Unidos, pero lo cierto es que el intérprete asegura ahora que la relación tan estrecha y llena de complicidad que mantiene a día de hoy con su mujer se debe, en buena parte, al sinfín de alegrías que les ha brindado en el último año su pequeña y adorable Luna.

“Oh, es una belleza, es una experiencia muy emotiva y me he dado cuenta de que nos ha ayudado a mí y a mi esposa a estar todavía más unidos”, confiesa el intérprete sobre sus primeros doce meses en el espacio televisivo ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

El compositor y también productor todavía recuerda maravillado las sensaciones que le invadieron cuando pudo ver con sus propios ojos la carita de su bebé tras nueve meses de ardua espera, un momento que le llevó automáticamente a sentir una clase de “amor diferente” de la que jamás había sido testigo hasta entonces.

“Es un sentimiento muy poderoso el que vives cuando tienes delante el producto de tu amor, justo enfrente de ti. Es un tipo de amor diferente, es puro, es incondicional, y ni siquiera han tenido que ganárselo. Es un amor que se explica por su mera existencia, sin haber tenido que hacer nada para recibirlo. Les amas por completo, y solo está basado en su mera existencia”, revela emocionado.

John y Chrissy recibieron a su primogénita pasados poco más de tres años desde su inolvidable paso por el altar, cumpliendo así su sueño compartido de formar una familia de la que, por cierto, ya han dejado entrever que se animarán a ampliar.

Sin embargo, como revela ahora el intérprete, todo el esfuerzo y el tesón que se desprende de su papel de padres desembocará en una profunda decepción si, con el paso de los años, sus vástagos deciden distanciarse demasiado de sus famosos progenitores para gestionar sus vidas por su cuenta.

“Chrissy siempre me dice: ‘Si llega el día en que no quieran venir a casa a cenar cuando seamos viejitos, o salir por ahí o simplemente llamarnos, me pondré muy triste’. Y es lógico. Hemos puesto tanto amor y empeño en todo esto…”, reflexionó.