Silvia Pinal envía mensaje a Enrique Guzmán

Silvia Pinal no pudo ocultar la incomodidad que le causó el saber que su expareja y padre de dos de sus hijos, el cantante Enrique Guzmán, pidió alrededor de 70 mil dólares para que su nombre sea usado en la serie que realizará Televisa sobre su vida.

“¿En serio?, cuestionó con una gran sonrisa Doña Silvia, y agregó: “¡Ay!, le vamos a poner Manuelito o cualquier otro nombre, da igual, eso no importa hombre, que quiere dinerito, pues que trabaje, eso no me preocupa a mí para nada, él tiene una vida hecha, muy hecha y muy desecha y vuelta a hacer, y yo tengo mi vida muy tranquila, muy a gusto, me va bien, o sea que ahora sí cada quien su vida”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Hasta el momento, Pinal desconoce si Guzmán logró un acuerdo y consiguió la cifra que pidió a los ejecutivos de Televisa para que su nombre aparezca en la esperada bioserie.

“No lo sé, no he hablado con los escritores, voy a hablar con ellos, pero eso no sería problema, la gente conoce muchas cosas de mi vida, y saben que me casé con uno, y me divorcié, y el otro se me murió, o sea, la vida está muy al corriente la gente”.

Este jueves la productora Carla Estrada presentará al elenco completo que participará en este proyecto; no obstante, el actor Miguel Revelo confirmó durante su asistencia a las Diosas de Plata que Enrique Guzmán sí prestará su nombre para esta serie, pues él dará vida a ese personaje.