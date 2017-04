El príncipe Alberto de Mónaco da consejos a George Clooney

El príncipe monagesco, padre de mellizos junto a la princesa Charlène, no ha dudado en darle unos trucos al actor ahora que se va a estrenar en la paternidad por partida doble

El actor George Clooney y su mujer Amal aumentarán la familia en unos meses cuando la guapa abogada dé a luz a los gemelos que están esperando, y aunque seguramente ya hayan recibido muchos consejos de cara a esta nueva etapa de sus vidas, probablemente no esperaban que el mismísimo príncipe Alberto de Mónaco se animara también a darles algún que otro truco de cara a su debut en la paternidad por partida doble.

“Café fuerte y lectura ligera. George debe ponerse cada mañana una buena taza de café. Sé que suena muy típico pero es muy, muy importante”, ha recomendado al actor de ‘Ocean’s Eleven’ el príncipe monagesco, que también se estrenó como padre con mellizos junto a su esposa Charlène, en una conversación con la revista People.

Hasta que llegue el momento, y por si todavía no se ha lanzado a ello, el monarca ha invitado al intérprete a irse familiarizando con el cuidado de gemelos con el libro ‘A Dad’s Guide To Twins’ -que se podría traducir como ‘La guía de un papá para cuidar gemelos’- del autor Joe Rawlinson.

“Es un libro muy bueno para un padre de mellizos. Es muy útil. Tiene buenos consejos y es muy fácil de leer”, ha sido la recomendación literaria de Alberto.

En cuanto a los primeros meses de vida de los bebés, aunque los príncipes Alberto y Charlène reconocen no haber tenido demasiados problemas para que los pequeños Gabriella y Jacques conciliasen el sueño, también tienen un as en la manga para que los futuros papás no sufran demasiado por las noches.

“George debería intentar almacenar un poco de sueño antes de que los bebés nazcan. Afortunadamente para Charlène y para mí, eso nunca fue un problema. Gabriella y Jacques durmieron relativamente bien desde el principio. Obviamente, había noches -y todavía las hay- en las que tienen que dormir con nosotros. Sé que suena a sentido común, pero tener una habitación separada -en nuestro caso un cuarto para los bebés- o incluso un área aparte hace mucho más fácil para los padres dormir por turnos”, ha confesado en la misma conversación.

Por último, el sucesor de Raniero de Mónaco le ha restado importancia al hecho de no poder diferenciar a los bebés, aunque sean gemelos o mellizos.

“Eso no es un problema tan grande como podrías pensar. Son muy diferentes el uno del otro, se mueven de forma diferente, y en nuestro caso, Jacques era mucho más pequeño que su hermana cuando nacieron, así que era muy fácil distinguirlos”, ha aclarado.