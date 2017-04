Michelle Renaud busca trabajo tras convertirse en mamá

Michelle Renaud confesó que se encuentra lista para volver a trabajar a tan solo mes y medio de convertirse en mamá del pequeño Matías.

La actriz mexicana explicó que a pesar de lo complicado de ser madre se encuentra feliz con la llegada de su hijo durante una entrevista realizada en el programa “Fórmula Espectacular”.

“Estoy plena, estoy en la etapa más feliz de toda mi vida, todos los sueños se cumplen, lo acabo de ver. (…) No me deja dormir, estoy desvelada pero el cuerpo es tan mágico que me siento como si hubiera dormido mil horas, en la noche es cuando si esta cañón”, detalló.

Fue durante esta parte de la entrevista, que Michelle no dudo en anunciar que se encuentra lista para volver a su vida laboral. “Sí, estoy todo el tiempo con el bebé pero igual ya estamos buscando trabajo, ahorita estoy promocionando con todo (la serie) “Súper X”.

Cabe señalar que hace apenas unos días la actriz de 28 años causó gran polémica en redes sociales al publicar una fotografía donde cubre totalmente a su bebé con una manta al momento de amamantarlo, acto que defendió expresando: “Yo lacto a mi bebé en todos lados, no importa lo que nadie diga, es lo más maravilloso; sin embargo, no hay necesidad de enseñarle mis pechos a todos. Esos son para mí y mi bebé. Cada quien que enseñe y haga lo que le guste. Yo apoyo”.