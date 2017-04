Así reaccionó Claudia Álvarez sobre el ingreso de Yahir a Televisa

Claudia Álvarez fue cuestionada sobre el ingreso del cantante Yahir, quien fuera su pareja sentimental hace algunos años, a las filas de la empresa Televisa.

“Tengo la gran fortuna de que yo con (los) ex (novios) que tengo me llevó muy bien, ahora sí que, qué te puedo decir”, dijo Álvarez durante su asistencia al ‘Mercedez-Benz Fashion Week’ efectuado en México.

Sin embargo, Claudia no pudo ocultar la distancia que aún mantiene con Yahir, debido a que el ex académico se convirtió en padre por segunda ocasión tras mantener una relación fugaz con una íntima amiga de la actriz.

“Pues no, o sea tampoco es tan mi amigo, porque si hubo algo importante, pero es alguien que lo veo y me da muchísimo gusto verlo y a cualquier ex novio eh, que les vaya bien, es gente que quise mucho, que fueron parte muy importante de mi vida”, recalcó.