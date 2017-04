Professor Green sufre una rara y peligrosa reacción alérgica

El rapero inglés Professor Green -nombre artístico de Stephen Manderson- fue operado de una hernia la semana pasada y, días después, volvía a ser hospitalizado por unas complicaciones postoperatorias de las que hasta ahora había preferido no dar detalles.

En la última actualización vía Instagram sobre su estado de salud, el músico ha dejado a un lado el tono jocoso de las anteriores publicaciones con las que narraba su paso por el hospital para aclarar que la razón de su segundo ingreso era una “reacción alérgica” poco común al material quirúrgico que utilizaron para operarle y que le ha provocado varios problemas en los pulmones e intestinos.

“Estoy convaleciente. Por lo visto, soy la segunda persona en el mundo en tener una reacción alérgica a la malla utilizada para reparar una hernia. Me lo he tomado en broma aquí en Instagram, pero esta es la realidad. No quería preocupar a nadie, especialmente a mi abuela.

He vuelto al hospital con neumonía, un pulmón parcialmente colapsado, distensión, acumulación de liquido e íleo (mis intestinos han dejado de funcionar).

Ya me encuentro mejor. Todo parece volver a funcionar otra vez. Mis análisis de sangre parecen estar mejor y por fin he conseguido dormir un poco esta noche”, reza parte del mensaje que ha compartido acompañado de seis fotografías que lo retratan encamado en la habitación del centro hospitalario.

El delicado momento que está viviendo ahora mismo el artista de 33 años -que lleva varias noches en vela- no solo le están pasando factura físicamente, sino que también le ha dejado huella a nivel emocional, algo comprensible si se tiene en cuenta que su vida personal y profesional se ha paralizado por completo.

“Si he parecido estar algo sensible estos días es porque he estado despierto la mayor parte del tiempo durante días y a veces puede parecer una tortura que tu vida entera te sea arrebatada y estar atrapado en una habitación en la situación más incómoda y dolorosa que te puedas imaginar (solo he tomado Paracetamol porque los opioides hacen el problema todavía peor), por no hablar de la ansiedad que produce no saber lo que está pasando”, revela en su espacio personal.

El cantante también ha querido dedicar algunas palabras a aquellos que todavía hoy cuestionan la veracidad de sus problemas de salud, además de aprovechar para anunciar que, una vez haya superado este mal trago, estrenará un nuevo sencillo que confía será todo un éxito, así como varias películas que narren la semana más difícil de su vida.

“Sea como sea, aquí tenéis algunas imágenes que demuestran lo jo**** que ha sido esta operación -que tendría que haber sido muy sencilla- por culpa de la genética que tengo. A todos aquellos que pensaban que estaba haciendo una montaña de un grano de arena, no os deseo aquello por lo que estoy pasando yo. Os deseo algo todavía peor. Con amor. PD: No he comido nada durante una semana.

No es difícil hacerme enfadar ahora mismo. NECESITO IR AL NANDOS. PD2: En mi vida he tenido que hacer frente a más críticas que nadie y siempre he sabido ver el lado positivo. Voy a lanzar una canción buenísima en verano y también tres documentales nuevos que he filmado o parcialmente filmado cuando estaba enfermísimo. Siguen siendo jo***mente brillantes. La vida es genial”, concluye.