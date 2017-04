Serena Williams anunció su embarazo por error

La tenista no se dio cuenta de que había publicado una fotografía en Snapchat que mostraba su barriguita de embarazada hasta 30 minutos después de hacerlo, cuando empezó a recibir un montón de llamadas

Cuando Serena Williams sorprendió al mundo hace unos días con una fotografía en Snapchat que revelaba su primer embarazo, todo parecía indicar que había querido aprovechar -como es cada vez más habitual entre las celebridades- la inmediatez que ofrecen las redes sociales para hacer partícipes a todos sus seguidores de la buena noticia.

Sin embargo, esta vez, la rapidez de la plataforma digital le jugó una mala pasada a la tenista, que publicó sin querer la imagen que muestra su incipiente tripita a las 20 semanas de gestación.

“Bueno, de hecho fue un accidente. Estaba de vacaciones disfrutando de un poco de tiempo para mí misma. Lo que estoy haciendo es ir comprobando el progreso y me voy haciendo fotos todas las semanas para ver cómo crece la barriga.

No se lo había dicho a nadie, para ser sincera, y solo quería guardar la foto. Ya sabes cómo son las redes sociales: le das al botón equivocado y ya se ha liado todo…”, confesó la futura mamá este martes en la conferencia TED talks celebrada en Canadá, durante la que reiteró su intención de continuar con su carrera en las pistas tras dar a luz.

La deportista de 35 años -que en realidad tenía pensado anunciar que ya se encuentra en su segundo trimestre unos días más tarde- no se dio cuenta del error que había cometido hasta media hora después, cuando empezó a recibir un sinfín de llamadas de amigos y familiares que querían felicitarla por su estado de buena esperanza.

“Unos 30 minutos después [de publicar la foto], y teniendo en cuenta que mi teléfono no suele sonar demasiado, vi que tenía cuatro llamadas perdidas y me quedé: ‘Qué raro’, y entonces pensé: ‘Oh no’. Pero fue un buen momento. Solo quería esperar como cinco o seis días más, así que no pasa nada”, explicó, además de revelar que de momento está teniendo un embarazo muy tranquilo, sin las náuseas típicas de los primeros meses.

Este será el primer hijo de la máxima ganadora de Grand Slams, que el pasado mes de diciembre se comprometió con Alexis Ohanian, co-fundador del portal Reddit, con el que mantiene una relación desde hace poco más de un año.