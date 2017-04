Galilea Montijo afirma que lo de ella “es el tubo”; y descarta la politica

Galilea Montejo bromeó con los medios de comunicación que la esperaban durante la grabación del programa ‘Netas Divinas’ al comentarles que ella desconoce los problemas legales que ahora enfrenta su expareja Cuauhtémoc Blanco, y afirmar que lo de ella “es el tubo”.

“Sí no hablé en mi momento, menos ahora, la verdad es que, qué opino, que no debo de opinar nada. No sé, la verdad es que estoy metidísima en mi casa, con mi familia, trabajando y yo de relaciones pasadas la verdad es que no”, dijo la conductora.

No obstante, los reporteros le comentaron que el ex futbolista ahora es acusado de asesinato de un empresario de la Feria de Cuernavaca, lugar donde ahora ocupa un cargo político; a lo que Montijo comentó: “ah caray, ah sí, no tengo idea, no sé, cosas políticas la verdad es que ni de mi marido me he metido”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre su deseo de incursionar en la política, la también actriz comentó: “¡ay cero!, lo mío es el chisme, el espectáculo, la bailada, la cantada, el tubo, pero lo mío no es la política, no muchachos”.