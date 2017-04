Chris Pratt no se saca selfies con sus fans

Aunque en un principio el actor Chris Pratt y el cantante Justin Bieber parezcan no tener nada en común, siendo el primero una de las estrellas más queridas de Hollywood por su aparente cercanía y el segundo uno de los cantantes más controvertidos de los últimos años por sus salidas de tono y problemas con la justicia, ambos coinciden en su política de no sacarse fotografías con sus fans.

En el caso del protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’, padre de un niño de cuatro años con su mujer Anna Faris, se ha visto obligado a tomar esta decisión por una cuestión de mero tiempo, el que le faltaría para seguir adelante con su vida de pararse a tomarse selfies con todo el que se le acerca.

“Siempre he sido un tipo bastante amable y relajado, pero ahora he tenido que aprender a economizar mi tiempo. Si quiero salir a la calle y hacer cosas normales, tengo que aceptar que puedo decepcionar a la gente. Así que no me saco fotos con todo el mundo porque eso no consiste en disfrutar de un momento [conmigo], sino de robarlo para poder presumir luego.

Siempre me ofrezco a estrecharle la mano a la persona que se me acerca, pero al final ellos acaban sacándome la foto igualmente”, explica el intérprete a la revista Cigar Aficionado.

La fama de Chris Pratt ha alcanzado un nuevo nivel desde que protagonizara las aventuras del aventurero espacial y ‘Jurassic World’, dos éxitos de taquillas por los que él se siente inmensamente agradecido pero que también han tenido sus consecuencias negativas.

“A veces resulta complicado, lo mucho que debes planear ciertas cosas que antes hacías de forma espontánea. Lo que más echo de menos es el poder sentarme a hablar con completos desconocidos que no tenían ni idea de quien era, para poder conocernos mutuamente. Diría que la mayor parte de las personas con las que me encuentro ahora ya se han formado más o menos una idea de quien soy. Hay algo agradable y bonito en eso de poder sorprender a alguien”, apunta.