Vicente Fernández felicita al más pequeño de sus “potrillos”

Vicente Fernández empleó su cuenta de Facebook para enviar una emotiva felicitación a su hijo Alejandro Fernández, quien este 24 de abril cumple 46 años.

Acompañado de un video donde escuchamos de fondo al “Charro de Huentitán” entonando ‘Las mañanitas’ y vemos una fotografía de Don Vicente junto a su famoso hijo, el intérprete comentó:

“¡Muchas felicidades al más pequeño de mis potrillos! Espero que pases este día, tu día, lleno de amor. Es un placer estar contigo un año más y le pido a Dios que sigas teniendo mucho éxito en tu vida. Te amo hijo. Alejandro Fernández”.

Cabe recordar que a pesar de la excelente relación que existe entre Vicente y Alejandro Fernández, hace algunos años “El Potrillo” reveló que su padre le hizo mucho daño en el pasado.

“Soy un poquito tremendo. Era la oveja negra de la casa, de lo que mi padre me enseñó he tratado de no repetir muchas cosas. A mí, mi papá me hizo muchísimo daño, tal vez fue una de las cosas que a mí me influenció para que tomara la decisión de casarme a una edad temprana”, contó Alejandro Fernández durante una entrevista con Adela Micha.

Aquí la trayectoria de Alejandro Fernández en fotos:

http://agencia-mexico.com/gallery.php?gid=28663