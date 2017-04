Amy Schumer abochornó a Patrick Stewart en una entrega de premios

Aunque a ella le parezca una manera divertida de romper el hielo, el sentido del humor de Amy Schumer y sus chistes subidos de tono pueden incomodar -y mucho- a los demás, como le sucedió al veterano Patrick Stewart, a quien la humorista consiguió hacer pasar uno de los momentos más bochornosos de su vida al empezar a bromear de forma muy explícita sobre un ficticio encuentro sexual entre ambos, nada más y nada menos que durante su discurso de aceptación en los galardones GQ

“Los premios tuvieron lugar en la Tate Modern de Londres. Todo el mundo estaba celebrando y felicitándose los unos a los otros. Yo gané el premio a ‘Mujer del año’ y lo primero que dije fue: ‘Por fin celebramos a los hombres’.

Ya había tenido la oportunidad de hablar antes con Patrick Stewart, a quien adoro, y le pregunté a su novia si le importaría que hiciese una broma. Estuve un buen rato en el escenario hablando de cómo Patrick Stewart había eyaculado en mis t*tas.

Su expresión no cambió, nada. No le hizo nada de gracia y no le culpo por ello”, ha confesado la también actriz sobre el incómodo momento en una entrevista a la revista Empire.

Lo más gracioso de todo es que, en lugar de tratar de olvidar su metedura de pata, la intérprete de ‘Y de repente tú’ no tiene ningún reparto en admitir que se sintió muy decepcionada porque Patrick no apreciera su inocente comentario.

“Parece fantástico. Me quedé algo triste, pero no puedo culparle. Estoy contenta de que el resto de los allí presentes se rieran”, ha recordado sobre el irónico discurso con el que robó muchas carcajadas al público, excepto al también actor británico Michael Caine, de 84 años, que según se dio cuenta Amy desde el escenario, tampoco pareció encontrar graciosa la ocurrencia de la humorista.