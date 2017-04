Tom Holland aún no se acostumbra a codearse con estrellas del cine

Visto que aún encarnará a Spiderman en al menos cuatro ocasiones más para el gigante Marvel, Tom Holland tendrá que aprender -y rápido- cómo interactuar con otras celebridades sobre la alfombra roja sin perder la calma o la compostura.

Así se ahorraría además volver a sufrir en un futuro momentos tan estresantes como el que vivió cuando conoció al legendario Mark Hamill -Luke Skywalker en ‘Star Wars’- durante la premiere de la película que le vio debutar en el papel del hombre araña.

“Fue una experiencia muy, muy surrealista, tío. Estábamos en el estreno de ‘Capitán América: Guerra Civil’ cuando uno de los productores, Nate [Moore], vino y me dijo: ‘A Mark Hamill le gustaría conocerte’. Y yo le contesté: ‘¡Qué locura! Claro que quiero hablar con él. ¿De verdad que me quiere conocer a mí?'”, reveló Tom al portal Collider.

Por si la simple oportunidad de hablar con uno de sus ídolos no fuera suficiente emoción ya para el joven británico, el veterano intérprete -que ha compartido cartel con Ewan McGregor, Naomi Watts o Charlie Hunnam- comenzó a mencionar durante su conversación el nombre de otro de los artistas más aclamados de la industria del cine y su compañero de reparto en la saga galáctica, Harrison Ford.

“Fui hacia allá y me senté junto a él. Yo iba con mi amigo Harrison, así que le dije: ‘Hola Mark, encantado de conocerte. Este es mi amigo Harrison’. Y entonces Mark me contestó: ‘Hola, yo también tengo un amigo llamado Harrison’. Y yo pensé que era una casualidad que también tuviera un amigo llamado Harrison, pero no fue hasta pasados los primeros cinco minutos de estar hablando con él que me di cuenta de que se refería… ¡a Harrison Ford!”, explica maravillado el actor de 20 años.