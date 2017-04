Bella Thorne no toma ningún tipo de medicamento

Si por algo se caracteriza la actriz Bella Thorne es por la sinceridad total con la que se expresa ya sea en sus redes sociales o en las entrevistas que concede.

En la última de ellas, además de aclarar que nunca se le ha sido “diagnosticada clínicamente” la depresión que hace unos días aseguraba sufrir -a ratos- a través de su cuenta de Twitter, la intérprete no ha tenido ningún reparo en afirmar también que, de padecerla, nunca tomaría antidepresivos para tratarla porque confía más en los remedios naturales que en los medicamentos.

“No me refería a que me hubieran diagnosticado depresión. No sé por qué se le dio tanta importancia. Podéis juzgarme por creer en lo que creo. En mi familia, nunca hemos ido al médico cuando éramos pequeños. No me gustan los medicamentos”, aseguró la joven de 19 años en una entrevista al portal Yahoo! Style, en la que no dudó en ir un paso más allá y añadir que tampoco utilizaba anticonceptivos hormonales.

“Ni siquiera tomo la píldora. No tomaría jamás Advil o Tylenol [pastillas contra el dolor de cabeza]. Lo supero yo sola. Prefiero lo natural”, matizó.

A pesar de haber eliminado ya el tuit que le valió un aluvión de críticas por frivolizar con un tema tan delicado como el de las enfermedades mentales, Bella sigue defendiendo que su intención era demostrar que hasta una estrella como ella atraviesa momentos de desánimo y así tender una mano a todos aquellos seguidores suyos -adolescentes en su mayoría- que pudieran sentirse solos.

“Está bien no sentirse feliz o pensar cosas así. Solo empeora si no hablas sobre ello. No pasa nada por darle vueltas a la cabeza y estar triste. A veces, simplemente te sientes triste. En la vida, tienes que ser más feliz, mejor persona, a medida que vas creciendo. Si te aíslas del mundo, nunca vas a ser capaz de alzar la voz para pedir la ayuda que necesitas”, apuntó.