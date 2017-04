Así reapareció Marjorie de Sousa tras confirmar ruptura con Julián Gil

#Repost @luisreyes_foto with @repostapp ・・・ Trabajando con la princesa más guapa de todas, la #Cenicienta @marjodsousa Próximamente las fotos oficiales del evento 😉 #MarjorieDeSousa #cinderella #fotografo #work #trabajo #photographer #Photography #Picture #love #amor #sonrisa #sueño #smile #dreams #LuisReyesFoto @alepalomera1 @palomeragroup #mediaconceptspr

A post shared by Alberto Gomez (@mediaconceptspr) on Apr 19, 2017 at 4:47pm PDT