Oscar Isaac habla de la muerte de su madre

El pasado octubre el actor Oscar Isaac optó por tomarse un descanso profesional y desaparecer de la industria cinematográfica en plena resaca del éxito de ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’, una decisión algo sorprendente que ahora ha querido entrar a explicar revelando que su madre, María, había enfermado gravemente.

Desgraciadamente, su progenitora no consiguió recuperarse, aunque al famoso intérprete le queda el consuelo de saber que pudieron pasar juntos sus últimos meses de vida dedicándose a hacer todo juntos aquello que ella quería.

“Soy muy afortunado de haber podido dedicarme únicamente a estar con ella durante todo ese tiempo, y no pasarlo yendo y viniendo desde algún set de rodaje en otro lugar. Al principio no sabíamos lo enferma que estaba, ella tampoco, pero según fue evolucionando me resultaba mucho más sencillo decir que no a las cosas.

Llegado un punto, lo tenía claro: No iba a hacer aceptar nada de lo que me propusieran”, explica el intérprete en una entrevista al periódico The Guardian.

Antes de su muerte en febrero, la madre de Oscar tuvo la oportunidad de acudir junto a su hijo a la pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro e incluso le acompañó a parte del rodaje en España de su próxima película, ‘La Promesa’, una historia de amor en el marco del genocidio armenio que consiguió emocionar profundamente a María.

“Creo que es una película muy adecuada para las madres. Lo dije desde el primer momento que la vi, me pareció que todas las madres iban a disfrutar mucho de ella. Yo se la pude enseñar a la mía y me dijo: ‘Me encanta, Oscar. Me encanta'”, recuerda.