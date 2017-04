Para Juan Osorio, Niurka es una página cerrada

Durante la presentación de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, el productor Juan Osorio fue cuestionado por el problema profesional que tuvo con su ex pareja Niurka Marcos, debido a su abrupta salida de la obra ‘Aventurera’.

“La relación esta de respeto, hay un gran compromiso, esta mi hijo a mi lado, y punto nada más, profesionalmente creo que no tenemos nada que tocar”, dijo Osorio a los medios.

Al preguntar su posición al respecto de la decisión de la cubana de abandonar la puesta en escena, el productor afirmó respetar la decisión de la madre de uno de sus hijos.

“Yo creo que se respeta y ella sabrá por qué no decidió trabajar conmigo, yo creo que después de tantos años, aquí si ya no pongo a Gerardo Quiroz, yo pienso que a través del tiempo y de cómo me conoce, y cómo hago las cosas decidió no trabajar conmigo, sus razones tendrá, en este momento yo lo doy por una página cerrada y queda clarísimo que tenemos un hijo ambos por lo cual tenemos que respetarnos y tenemos que seguir adelante porque adquirimos una gran responsabilidad”.