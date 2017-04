Eugenio Derbez exhorta a mexicanos en USA a obtener su ciudadanía

Durante la gira promocional de la película How to be a latin lover?, Eugenio Derbez se reunió con el embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, momento que aprovechó para exhortar a los mexicanos en Estados Unidos a obtener su ciudadanía.

Derbez llamó a los residentes en Estados Unidos a volverse ciudadanos, a votar en ese país y dominar el idioma inglés, pues de lo contrario considera “siempre vamos a estar con la cabeza agachada”.

“La cultura nos va a dar fuerza, el aprender a hablar otro idioma nos va a dar armas para poder luchar. Yo sigo estudiando inglés porque me da mucha impotencia, porque (cuando) me quiero defender, no encuentro las palabras”, explicó.

No obstante, Derbez subrayó que los mexicanos deben tener claro que tras convertirse en estadounidenses “no van a perder su amor por México”.

“Ahora, estando aquí en Estados Unidos siento más ganas que nunca de luchar por México; lo mismo le pasa a Salma (Hayek) y a Kate (del Castillo), a todos los que estamos fuera”, comentó el actor.

Eugenio no pudo dejar pasar la oportunidad para explicar que la referencia latina del título en su cinta, que se estrenará el próximo 28 de abril, fue para recalcar el orgullo de ser hispano, en momentos que la comunidad vive tiempos de incertidumbre por la política migratoria de Donald Trump.

“Hay que aguantar, yo sé que son tiempos difíciles, pero nos han dejado una elección, no puede ser que no seamos unidos… No podemos ser una comunidad tan desunida, pero hay que aguantar porque nadie trabaja como los latinos… La mejor arma es nuestro trabajo”, finalizó.