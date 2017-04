Rosie Huntington-Whiteley celebra su 30 cumpleaños

Si cumplir 30 años ya suele ser un momento cargado de significado y emoción, para la modelo británica Rosie Huntington-Whiteley este cumpleaños ha sido el más especial de todos, ya que es el último que celebrará antes de convertirse en madre por primera vez junto a su prometido, el actor Jason Statham.

El ángel de Victoria’s Secret espera con mucha ilusión y algo de nerviosismo la llegada al mundo de su retoño y la nueva etapa vital que arrancará a partir de entonces.

“¡Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños tan especiales! ¡Hoy que cumplo 30 años me llenáis el corazón de cariño y amor! Siendo una efeméride tan importante, no puedo hacer otra cosa que mirar atrás, reflexionar y sonreír por todo lo que me ha dado la vida, mientras espero con ganas al futuro, sintiendo que la vida empieza ahora”, reza la primera parte del mensaje de agradecimiento que ha publicado en su cuenta de Instagram, la misma red social que le sirvió el pasado mes de febrero para anunciar su embarazo.

La también actriz ha querido echar la vista atrás para recordar el largo camino que ha recorrido hasta llegar al momento de estabilidad personal y profesional del que disfruta a día de hoy, sin olvidar el apoyo incondicional que siempre ha recibido de su círculo más íntimo.

“Estoy muy agradecida por todos los increíbles momentos que he vivido hasta ahora, pero sobre todo por toda la gente que he conocido que me han llegado al corazón y por el amor y la alegría que me dan mi familia y amigos hoy en día.

Adiós a los 20, fuisteis lo más. Hola a los 30, ¡no veo el momento de comprobar lo que me tenéis preparado! #Esto acaba de empezar”, concluye el texto, que ha acompañado con una fotografía que la retrata el día de su cumpleaños soplando las velas de una apetitosa tarta.

El exclusivo club privado Soho House de Malibú fue el lugar escogido por Rosie para celebrar este martes su fiesta de cumpleaños rodeada de su pareja y sus seres queridos. Entre ellos, se encontraba su compañera de pasarela Behati Prinsloo, madre de una hija con el cantante Adam Levine y que no dejó escapar la oportunidad de dedicarle una bonita felicitación en su cuenta de Instagram en la que dejaba patente la alegría que siente ante la perspectiva de poder hacer en breve “cosas de madres” juntas.