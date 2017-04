Caitlyn Jenner vuelve a entrar en conflicto con su exmujer Kris Jenner

Tras toda la curiosidad que despertó su proceso de transición a los 65 años y siendo padre de seis hijos, Caitlyn Jenner -conocida como Bruce antes de su cambio de género- ha decidido abrir su corazón y contar su verdad en un libro que saldrá a la venta el próximo 27 de abril, titulado ‘Los secretos de mi vida’.

Sin embargo, esta publicación ha reabierto el enfrentamiento con su exmujer Kris Jenner, quien asegura que las memorias son un relato inventado de sus años juntos.

“Lo he leído y lo único bueno que tiene que decir de mí es que una vez fui encantadora en una fiesta. Nada tiene sentido. Todo lo que dice es mentira. ¿Por qué todo tiene que derivar en que Kris sea una z***a y una estúpida?”, ha confesado visiblemente afectada en un clip del próximo episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

La versión de Caitlyn sobre su matrimonio de casi 25 años con Kris, sobre si esta estaba o no al corriente de su verdadera identidad de género y que antes de conocerse ya se había sometido incluso a una breve terapia hormonal, siempre ha supuesto un motivo de tensión entre el exmatrimonio: mientras la primera afirma que su entonces esposa sabía por lo que estaba pasando, la matriarca del clan Kardashian ha asegurado en repetidas ocasiones que el hecho de que Bruce se convirtiese en mujer era algo que no se habría esperado nunca.

“Le expliqué a Kris mis dudas sobre mi género antes de hacer el amor con ella. Siempre será una disputa entre nosotras. Ella insiste en que mi transición en Caitlyn fue toda una sorpresa para ella, lo cual significa que ella no sabía lo suficiente”, revela Caitlyn en un extracto de su libro publicado por la revista People.

Kris insiste en que la historia no fue así, sino que tan solo una vez, por curiosidad, le preguntó qué estaba pasando, a lo que Caitlyn contestó: ‘Simplemente, nunca lo entenderías’. Ahora su exesposa se ha mostrado “enfadada y decepcionada” con la imagen que el padre de sus dos hijas pequeñas -Kendall y Kylie Jenner- ha dado de ella y de cómo se enfrentó al cambio de sexo.

“Intenté mejorar mi relación [con Caitlyn] y pasar tiempo con ella, pensando que tal vez así vería algo que no estaba viendo. He abierto mi casa y mi corazón a una persona a la que no le importo una mi****. Así, que ya está. Nunca he estado tan enfadada y decepcionada con alguien en toda mi vida”, continúa Kris en el capítulo del reality familiar.

Por su parte Caitlyn, generando aún más conflicto con su exmujer, no se ha ahorrado detalles acerca de su vida íntima en su libro, dejando entrever que mantener relaciones sexuales con Kris Jenner nunca fue de su agrado.

“Nos enamoramos rápidamente (nos casamos a los siete meses). No nos engañemos, es lo que todo el mundo quiere saber, y sí, Kris y yo mantuvimos una vida sexual buena y regular al principio… Estaba repleta de amor. Mi actitud no era diferente a la que tenía en el instituto: no estaba completamente cómoda con ello”, relata en otro de los extractos obtenidos.