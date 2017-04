Natália Subtil afirma que Sergio Mayer Mori le ofreció disculpas

Natália Subtil confesó que Sergio Mayer Mori le envió una carta desde el lugar donde se encuentra recluido en un curso de superación personal, para ofrecerle disculpas por su comportamiento en estos últimos meses.

“Sergio es muy espiritual y está internado en un curso de superación personal, de hecho ya lo había hecho, pero ahora que ha pasado por momentos complicados, pues decidió irse a Estados Unidos y reingresar”, explicó la modelo brasileña.

“Hace unos días me mandó una carta donde me daba las gracias por cuidar de su hija y en donde me pedía que lo disculpara de todo lo que hemos pasado, quisiera decirte más, pero no te puedo dar detalles, pero el mensaje era en sí (que) trabaja en los errores que como ser humano ha tenido, porque busca ser un mejor padre”, detalló.

La actriz explicó que ella apoya la idea de Mayer Mori de estar concentrado en este curso que lo ayudará a crecer como ser humano.

“Claro que lo apoyo y toda su familia también… Pero esto no quiere decir que vamos a regresar, él es el padre de mi hija y sé que en este curso aprenderá muchas cosas que le harán bien a mi pequeña. Yo estoy muy bien así como vivo. Sergio tiene unos padres que se preocupan mucho por él y por su hija y eso lo ayuda a ver la vida de otra manera”, finalizó.

