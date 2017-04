Channing Tatum y su mujer Jenna no planean sus encuentros sexuales

La bailarina no tiene ningún reparo en hablar -una vez más- sobre su vida sexual con su marido, el conocido intérprete de 'Magic Mike', para demostrar que la rutina o la distancia no tienen por qué acabar con la pasión

Aunque sus complicadas agendas puedan mantener alejados durante días o incluso semanas al actor Channing Tatum y su mujer Jenna, la bailarina y también actriz no cree que eso sea un impedimento para mantener una vida sexual sana y estable, sin necesidad de recurrir a una agenda para “programar” sus citas más íntimas.

“No programamos el sexo, ¡al menos no de momento! Danos un par de años más y tal vez. A lo mejor cuando tengamos a nuestro segundo hijo… Hay algo bonito en que seamos dos personas tan ocupadas, porque pasamos mucho tiempo echándonos de menos. En cierto modo, no hay mal que por bien no venga si continuamos echándonos de menos después de tantos años”, ha confesado en su nueva entrevista para la revista Redbook.

La comunicación es sin duda la clave del éxito del idílico matrimonio de los Tatum, quienes llevan juntos desde que se conocieron rodando la película ‘Step Up’ en 2005, tras lo cual pasaron por el altar cuatro años más tarde y formaron una idílica familia junto a su hija Everly, de 3 años.

“Cambias mucho de los 25 a los 35 años. Creo que cuando tenía 20 años, pasaba de puntillas sobre algunos temas o no quería llamar mucho la atención sobre ellos. Ahora es más bien lo contrario, en plan: ‘Así es como me siento’. Tienes que aceptar que la otra persona se ponga a la defensiva, dejar que se emocione o aceptar que no estará bien durante un rato”, ha reflexionado en la misma conversación sobre los secretos de una fructífera relación.

Pese a que Jenna deje claro que no necesita ninguna ayuda ni organización para mantener viva la llamada de la pasión, sí que tiene algunos consejos para aquellas mujeres que no se sientan tan seguras como ella.

“Creo que todas las mujeres deberían ponerse sexys, pero para ellas mismas. La gente siempre me pregunta: ‘¿Haces algo para mantener el deseo de tu hombre?’. Odio esta pregunta. Siempre contesto: ‘No. ¿Por qué debería hacerlo para mi marido? Hago cosas para mantener mi deseo. La lencería que me compro no es para él. Es para mí y para los dos’. Si te sientes sexy, es lo mejor para ti”, ha sentenciado.