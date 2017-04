Ludwika Paleta confirma embarazo con tierna fotografía

Ludwika Paleta empleó su cuenta de Instagram para romper el silencio tras varias semanas de especulaciones y confirmar que se encuentra embarazada.

“En unos días Emiliano y yo cumplimos 4 años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece… y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices!

Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo.

Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño. Emiliano y Ludwika”,

Junto a este mensaje, la actriz compartió una imagen en blanco y negro en la que aparece junto a Emiliano, y ella sostiene una serie de fotografías de ultrasonidos y además la leyenda “Guess What?”.