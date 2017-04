Jessie J sigue una vida saludable para controlar su enfermedad del corazón

La cantante británica Jessie J ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de sobrellevar la enfermedad cardiovascular que padece desde que era tan solo una niña, el síndrome de Wolff-Parkinson-White -que heredó de su padre-, es invertir gran parte de su tiempo en asegurarse de que lleva una vida equilibrada y lo más sana posible.

“No se va a ir nunca, tristemente. Simplemente es algo con lo que he tenido que lidiar desde que era una cría y me ha empujado a ser más fuerte. Es una parte de mí. Tengo que cuidarme y mantener una dieta saludable. En cierto modo me gusta tener algo que me empuje a ser más sana”, reveló la joven londinense en una entrevista para la revista People sobre la enfermedad, una patología que puede causar palpitaciones, mareos y problemas al respirar.

Aunque pasó gran parte de su niñez en la habitación de un hospital y sufrió un infarto cuando acababa de cumplir la mayoría de edad, la artista no ha permitido nunca que esta condición crónica se convierta en un impedimento para poder alcanzar su sueño de vivir de la música, inspirada en parte por el esfuerzo que en su día hicieron sus padres para que Jessie viviera una infancia lo más normal posible.

“El mérito lo tiene mi madre y mi padre, porque incluso cuando estaba en el hospital para someterme a varias operaciones, ellos me dejaban ir a ensayos de obras de teatro escolares durante el día y no permitieron que [la enfermedad] me definiera como persona o me hiciera sentir diferente.

Siempre me han enseñado a ver su lado positivo y ahora sé que soy una inspiración para cualquier persona con una enfermedad o que se siente atrapada”, confesó en la misma conversación.

La intérprete de ‘Price Tag’ no quiere mostrarse solo como un ejemplo de superación personal, sino que también espera que su proyección pública le sirva para promover precisamente la importancia de mantener hábitos de vida saludables, se sufra o no de una dolencia parecida a la de ella.

Así lo demuestran las fotografías que publica periódicamente en su perfil de Instagram, donde comparte la estricta dieta que sigue o sus rutinas diarias de duro ejercicio en el gimnasio.