Luis Miguel se encuentra bien tras enfrentar problemas legales

Tras darse a conocer los diversos procesos legales que enfrenta Luis Miguel, diversos medios entrevistaron al empresario Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante, quien afirma lo ve muy bien a pesar de estar envuelto en diversos problemas con las leyes.

“Lo veo muy bien, se ve muy bien, estuve con él hace dos semanas, está contento, está cuidándose mucho, está con muchas ilusiones, bien”, expresó el empresario.

Al respecto de sus encuentros con “El Sol”, relató: “fuimos a cenar con unos amigos él y yo, y luego otra vez en Acapulco, una en Los Ángeles y la última fue en Acapulco en casa de unos amigos”.

Asimismo, Herrerías dijo ver en muy buena forma física al cantante gracias a la serie biográfica que realizará en algunos meses.

“Se está cuidando mucho, está haciendo ejercicio, se está cuidando precisamente para (la serie), él no va a actuar en la serie, él la va a presentar nada más”.

Finalmente, el empresario habló de la demanda que entabló “El Potrillo” contra LuisMi. “Las cosas son normales, son cosas de trabajo y así es, no se han concretado las cosas, no es Alejandro Fernández que lo demanda, son las compañías, las compañías tienen rubros y éticas que seguir, entonces al final de cuentas son compañías, no es Alejandro contra Luis Miguel”.