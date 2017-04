Michelle Obama envía una emotiva carta a Lily Collins felicitándola por su libro

Tras publicar su autobiografía ‘Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me’ el pasado mes de marzo, Lily Collins quiso hacerle llegar una copia a la ex Primera Dama de Estados Unidos Michelle Obama con la esperanza probablemente de que algún día se animara a leer su libro.

Lo que sin duda no se esperaba la joven actriz es que la esposa de Barack Obama quisiera agradecerle su bonito gesto con una emotiva carta que ella ha compartido ahora muy emocionada con todos sus seguidores de la esfera virtual.

“¡La mejor manera de empezar la semana! No me puedo creer que haya recibido una carta de una persona que respeto y admiro profundamente. Esto es increíble. Estoy totalmente en estado de shock, ¡pero tenía que compartirlo!”, escribió la hija del músico Phil Collins este lunes en el primero de los múltiples mensajes de agradecimiento que publicó en su perfil de Instagram y que acompañó de un vídeo suyo leyendo el contenido de la misiva.

Cuando la joven artista empezó a escribir sus memorias, su objetivo era llegar a un público mayoritariamente joven para compartir con él un relato muy íntimo y a ratos descorazonador sobre los problemas con la comida que sufrió durante su adolescencia, así como sus experiencias personales en el amor.

Sin embargo, poco se podía imaginar que un día Malia y Sasha Obama, las hijas de Barack y Michelle de 18 y 15 años respectivamente, se convertirían también en parte de sus lectoras, ya que la madre de las jóvenes le ha prometido que les hará leer el libro.

“Te escribo para agradecerte que me enviaras una copia de tu nuevo libro”, reza parte de la carta firmada por Michelle, que envió en un sobre con un sello de la superheroína Wonder Woman. “Fue un gesto muy bonito y no veo el momento de poderlo compartir con mis hijas. La cantidad de apoyo que he recibido de mujeres de todo el país me sigue asombrando y tengo mucha esperanza sobre el futuro.

Escuché esta frase recientemente y me hizo pensar en tu libro, así que quería compartirla contigo: ‘A todas las mujeres fuertes, ojalá las conozcamos, ojalá las eduquemos y ojalá nos convirtamos en ellas'”.

La emoción que sintió la protagonista de ‘La excepción a la regla’ al recibir la epístola fue tan fuerte que no es de extrañar que haya reconocido en la mencionada red social que la enmarcará para recordar siempre el mensaje de apoyo que le dedicó uno de sus mayores ídolos.