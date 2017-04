Edwin Luna y Alma Cero ¡ya son marido y mujer!

El cantante Edwin Luna confirmó su enlace matrimonial con la actriz Alma Cero. La famosa pareja se dio el sí ante un juez luego de tres años de noviazgo y de que el cantante se divorciara de su primera esposa Erika Monclova.

“Fue algo muy íntimo. Estuvimos nosotros dos solos con él juez, porque no queríamos que si lo anunciábamos empezaran con los chismes de siempre, que si íbamos a vender la nota, que si no era cierto y tanta cosa de las que nos han atacado en las revistas”, dijo Luna en exclusiva para Telediario.

“Fue en una fecha muy especial y sin planearlo solo le dije vamos a casarnos y nos fuimos al juzgado”, puntualizó el integrante de La Trakalosa de Monterrey.

Luna tuvo que confirmar su estado civil tras ser captado junto a Cero luciendo sus argollas de matrimonio.

“La verdad es que nos casamos hace algunos días, no teníamos la intención de que se diera a conocer, porque ni la familia ni nadie estaba enterada, pero pues ya tocó que nos vieran los anillos, que en realidad no son los de nosotros porque como todo fue tan rápido no alcanzaron a tenernos nuestras argollas y tenemos esta en representación”, explicó.