Lourdes Munguía sale en defensa de Cuauhtémoc Blanco

Hace tres años la actriz Lourdes Munguía fue relacionada sentimentalmente con el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, situación por la que ahora sale en su defensa ante las acusaciones que lo señalan como asesino del empresario organizador de la Feria Cuernavaca 2017.

“Yo confió en que él es inocente, totalmente inocente, tardará un tiempo pero tendrá que probarlo, todos lo conocemos, todo México lo conoce y sabemos que es de ahí y pues la verdad que no, nunca podemos pensar”, dijo la actriz durante una de las pausas de la puesta en escena Hijas de su madre.

Munguía reveló que por el momento no ha tenido contacto con Blanco: “no, solamente lo que todo mundo vemos en las noticias pero bueno, pronto se va a esclarecer y vamos a ver”, y explicó que se enteró de la noticia durante una de las funciones de teatro.

No obstante, Lourdes confía en la inocencia del ahora alcalde de Cuernavaca. “Un tipo de gente deportista, que siempre ha sido ejemplo para todo mundo, no este tipo de gente que esperamos que cometa un asesinato, claro que no, vamos a ver”.

Cuauhtémoc Blanco, recibió la notificación de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra después de haber sido señalado como autor intelectual del asesinato de Juan Manuel García, organizador de la Feria de la Primavera en la capital morelense.