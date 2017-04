Bella Thorne busca novia

Tras su mediática ruptura con Tyler Posey el pasado diciembre, la actriz Bella Thorne ya ha comenzado a plantearse la posibilidad de rehacer su vida sentimental, y tiene muy claro que su próxima relación será con una mujer.

“He hecho ‘cosas’ con otras chicas, pero ahora quiero salir con una de verdad. Nunca logro diferenciar si una chica está ligando conmigo o si simplemente quiere ser mi amiga. Y no quiero tratar de ligar con alguien si en realidad solo está tratando de ser amable.

Qué pasaría si trato de besarla y me dice: ‘Solo quiero ser tu amiga, no puedo creerme que hayas cruzado el límite de esta manera’. Siempre me siento muy confusa acerca de lo que esperan de mí”, explica frustrada la intérprete en el nuevo número de la revista Harper’s Bazaar.

A la espera de encontrar a la mujer perfecta, y de reunir además el valor para dar ella el primer paso, Bella está tratando de acostumbrarse a no tener pareja por primera vez en mucho tiempo.

“Estoy jodi**mente soltera. No podría estar más soltera. Esta es la temporada más larga que he pasado soltera en toda mi vida… Hay muchas reglas no escritas sobre el mundo de las citas que no me gustan. De poder elegir, prefiero serle fiel a una persona y entregarme completamente. No me gusta tener a un montón de chicos mandándome mensajes si en realidad no sé qué quiero de ellos. Es lo peor”, reconoce.

Bella sorprendió al mundo en agosto de 2016 al confesar de manera casual en sus redes sociales que era bisexual después de que una fan le preguntara directamente si se sentía atraída también por mujeres.

Pese a que la reacción de sus seguidores fue muy positiva, desde entonces la carrera de la joven se ha visto perjudicada por el sorprendente y radical cambio que ha dado su imagen pública desde su etapa no demasiado lejana como estrella de la factoría Disney hasta la actualidad.

“La gente siempre me pregunta quién soy realmente. Pues esta soy yo, sencillamente antes no podíais verme. Era una marioneta. No me permitían tomar mis propias decisiones o pensar por mí misma”, afirma Bella al respecto.