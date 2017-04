Zoe Saldaña no podría ser actriz y madre a la vez sin la ayuda de su marido

La actriz Zoe Saldaña es madre de tres hijos junto al artista italiano Marco Perego y, pese a tener una casa llena de niños menores de dos años, no ha dejado de trabajar en ningún momento desde que se estrenara en la maternidad por partida doble, algo que solo le ha resultado posible gracias al apoyo que recibe por parte de su esposo.

“No podría hacer nada si no fuese por su ayuda, por los consejos que me da, su participación y su apoyo. Complementa mi vida y yo complemento la suya. Ahora me siento muy segura, y eso es algo que no siempre he tenido en mi vida adulta, o incluso cuando era una niña.

Sentirme segura en mi vida personal me aporta mucha libertad para ser quien soy, para intentar cosas increíbles y correr riesgos”, ha compartido con la revista Balance, matizando que su pareja y ella se reparten la responsabilidad de criar a sus retoños -los gemelos Cy y Bowie y el pequeño Zen- a partes iguales.

La actriz de ‘Guardianes de la Galaxia’ sabe muy bien que es una privilegiada al poder conciliar su carrera y su familia, aunque asegura que, de no poder permitirse la ayuda de una niñera, renunciaría sin pensárselo dos veces a la interpretación.

“Trabajo cada día porque es lo que mi madre quería hacer, y no pudo. Si no pudiese permitirme contratar a una niñera, estaría en casa con mis hijos, porque tomo las mismas decisiones que mi madre tomó a la hora de criarnos a mí y a mis hermanas”, ha explicado en la misma conversación.

El truco de Zoe para conseguir dar lo mejor de sí misma en su faceta profesional y en su hogar consiste en no perder el tiempo sintiéndose culpable cuando sus compromisos profesionales la alejan de sus retoños, o viceversa.

“Estoy eternamente dividida [entre el trabajo y mi casa], pero lo mínimo que puedes hacer es disfrutar de lo que tienes delante. Cuando estés en casa, disfruta de estar en casa; y cuando estés trabajando, trabaja. Si tienes que trabajar y estar lejos de tus hijos, entonces trabaja y sé feliz”, ha sentenciado sobre lo complicado que puede resultar ser una madre trabajadora cuando se tiene además una familia numerosa.