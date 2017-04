John Cena no quiere tener hijos con Nikki Bella

Hace una semana John Cena y Nikki Bella protagonizaron una romántica pedida de mano en ‘Wrestlemania’, la gran cita de la lucha libre estadounidense, durante la que él le propuso matrimonio sobre el ring tras ganar su combate por parejas.

Al margen de cuándo planean darse el ‘sí, quiero’, la pregunta de rigor a la que se enfrentan ahora los luchadores en cada aparición pública es cuándo se animarán a formar una familia y su respuesta es muy contundente: nunca.

“Él siempre dice que sabe que es una actitud muy egoísta, pero con su ritmo de trabajo no podría ser el tipo de padre que desearía, y esa es la razón por la que ha decidido no tener hijos. Yo respeto su deseo, porque en el fondo me resultaría muy complicado educar a un hijo yo sola, con un padre que estuviera siempre ausente y que nunca pudiera vernos”, reveló Nikki en una entrevista a People.

El hecho de que tener niños no forme parte de los planes de futuro de Cena no implica que, cuando se le presenta la ocasión, no disfrute mucho jugando con los de los demás.

“Cuando le veo con los niños de Make-A-Wish [fundación que concede deseos a niños enfermos] no puedo evitar pensar lo increíble que sería como padre. Adora a los niños y se le dan muy bien. Solo hace falta verle con sus sobrinos o con los hijos de mis primas para saber que lo haría muy bien, pero supongo que eso es lo que hace que su decisión sea aún más loable”, afirmó también.

Aunque Nikki admite que una parte de ella sigue esperando que su futuro marido cambie algún día de parecer, por el momento se ha hecho a la idea de que su futuro no incluirá el ser madre.

“He aceptado su decisión y el hecho de que no habrá bebés. Voy a ser su novia y después su mujer, y eso es suficiente para mí”, aseguró la luchadora.