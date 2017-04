El famoso chef Gordon Ramsay no dejará su gran fortuna a sus hijos

El popular cocinero británico Gordon Ramsay no quiere “malcriar” a sus hijos, por lo que su mujer Tana y él han decidido que Megan (18), Matilda (15) y los mellizos Jack y Holly (17) no heredarán la considerable fortuna que ha amasado su padre gracias a sus restaurantes y su prolífica carrera en televisión.

“Mi dinero definitivamente no será para ellos, y no lo digo por ser tacaño o mezquino, es para no malcriarlos.

Tana y yo hemos acordado que recibirán el 25% del depósito para un piso, pero no el piso entero. He sido muy afortunado al tener una carrera desde hace quince años en Estados Unidos.

De verdad, he sido muy afortunado y he ganado mucho dinero con ello, así que aprecio todo lo que tengo”, confiesa Ramsay al periódico The Daily Telegraph.

Los retoños Ramsay son invitados habituales en los programas de cocina del carismático -y temido- cocinero, en los que elaboran platos sencillos con su padre mientras charlan sobre cualquier tema, unas conversaciones que reflejan cómo el matrimonio ha querido educar a sus hijos para que mantengan los pies en la tierra y tengan en cuenta sus orígenes.

“Tana viene de una posición más acomodada, y a mí me educaron en unas viviendas de protección oficial. Así que nos complementamos y los niños tienen algo de cada uno de nosotros. Tienen una vida completamente diferente a la que tuve yo.

He trabajado mucho para salir del agujero en que crecí y estoy muy agradecido de que ellos no hayan acabado siendo unos niños mimados.

Meg está en la universidad y tiene un presupuesto de 115 euros a la semana; los otros tienen unos 60 a la semana y deben pagarse sus teléfonos móviles y sus billetes de autobús. Cuanto antes les des responsabilidades, como el ahorrar para comprarse sus propias zapatillas y pantalones vaqueros, mejor”, afirma.

Aunque Ramsay se sienta muy orgulloso de su trayectoria y de todo lo que ha conseguido, no le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos para continuar el negocio familiar, por miedo a que vivieran siempre a su sombra.

“Todos cocinan, pero como algo útil en la vida, no como profesión. No quiero poner esa presión sobre sus hombros. No quiero que les marque mi apellido y que al entrar en una cocina la gente piense automáticamente: esa es la hija o el hijo de Ramsay”, insiste.