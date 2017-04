Janelle Monáe promueve la abstinencia para luchar contra el sexismo

La actriz de ‘Moonlight’ Janelle Monáe tiene una propuesta bastante curiosa para contribuir a la lucha feminista, que consiste en que las mujeres se abstengan de mantener relaciones sexuales hasta que la sociedad se proponga empezar a trabajar en serio de una vez por todas para conseguir la igualdad y acabar con el sexismo.

“La gente tiene que aprender a respetar la vagina. Hasta que todos los hombres comiencen a luchar por nuestros derechos, tendríamos que plantearnos dejar de practicar sexo. Adoro a los hombres. ¿Pero a los hombres malos? No voy a tolerarlos.

No se merecen que esté en su presencia. Si vais a gobernar el mundo y esta es la manera en que pensáis hacerlo, yo no pienso contribuir a ello en lo más mínimo hasta que no cambiéis”, declara la intérprete estadounidense en el próximo número de la revista Marie Claire.

Las convicciones feministas de la artista de 31 años le han llevado a participar en muchas protestas, incluida la Marcha por las Mujeres del pasado mes de enero, y a expresar su rechazo hacia las políticas de la administración Trump, especialmente en todo lo relativo a la planificación familiar.

Otras de las causas que Janelle ha convertido en una prioridad en su agenda activista es la lucha para acabar con la discriminación que las mujeres negras siguen sufriendo en la actualidad en su país, a la que ella trata de contribuir mostrándose en todo momento orgullosa de sus raíces y de su cultura.

“Tenemos que darnos cuenta de nuestro poder y de nuestra magia. Abogo por la magia de la mujer negra, aunque apoyo a todas las mujeres. ¿Pero este año? Este año estoy siendo una chica negra sin ningún tipo de vergüenza”, asegura en la citada publicación.