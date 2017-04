La presencia de Lady Gaga como cabeza de cartel en el popular festival de música Coachella, tradicionalmente asociado a artistas con menor tirón comercial, ha conseguido atraer a un nuevo público a la cita que cada año congrega a cientos de celebridades en el desierto californiano, incluida la actriz Ashley Tisdale.

Para sobrevivir a su primera experiencia en el evento, la antigua estrella Disney ha decidido reclutar la ayuda de su buena amiga Vanessa Hudgens, otra de las protagonistas del famoso filme ‘High School Musical’ y una de las reinas indiscutibles de Coachella, que encenderá sus luces este mismo viernes.

“Cuando le anuncié que este año iba a ir, me miró y me dijo: ‘¿Sabes que hay muchas tormentas de arena y que acabas cubierta de suciedad, verdad?’. No me lo podía creer, pero creo que es algo que debo vivir al menos una vez en la vida. Al menos voy a intentarlo, creo que será interesante”, compartió Ashley con la revista People antes de poner rumbo al festival.

La principal razón por la que la artista se animó en un primer lugar a comprar las entradas para la cita musical era la perspectiva de ver en directo a su adorada Beyoncé, quien tristemente tuvo que cancelar su participación debido a su embarazo.

“A mis amigas les gusta la música indie más que a mí, esa es la verdadera razón por la que nunca antes había ido a Coachella, la mayoría de las veces ni siquiera conocía a los grupos que tocaban.

Pero esta edición quería ir porque iba a actuar Beyoncé, por supuesto”, explicó la guapa rubia, que decidió seguir adelante con sus planes para asistir al festival tras enterarse de que la mujer de Jay Z sería sustituida por la intérprete de ‘Million Reasons’: “Aunque al final Beyoncé no vaya a estar, Lady Gaga también es una de mis artistas favoritas, así que no me lo quería perder”, explicó.