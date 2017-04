Sherlyn cuenta la historia detrás del anillo que le dio su prometido

Sherlyn aprovechó su participación en el programa Hoy para aclarar los rumores sobre el anillo de compromiso que lució en algunas fotos de redes sociales y se dijo después se lo quitó su actual pareja, el periodista Francisco Zea.

“Me dijo Paco ‘quiero una historia seria contigo, quiero que seamos novios en serio, novios, quiero casarme contigo’, (en la) primer cita”, explicó Sherlyn.

“El anillo, es el anillo de los 40 años de casados de sus papás, me dijo ‘yo nunca he visto una pareja más unida que la de mis papás y me parece que es un simbolismo importante’, así fue la historia del anillo”, relató la actriz.