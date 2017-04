Dennis Quaid confiesa haber realizado tríos

Con 63 años y una dilatada carrera en la meca del cine a sus espaldas, la vida de Dennis Quaid, especialmente la sentimental, daría para escribir un libro, y uno además bastante largo e interesante.

Por el momento, el propio actor se ha encargado de revelar que unas hipotéticas memorias suyas podrían dedicar todo un capítulo a sus aventuras en la intimidad del dormitorio, donde confiesa haber formado parte de un trío en al menos una ocasión.

Así lo reveló a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live’ cuando el presentador Andy Cohen le sometió a un íntimo cuestionario que incluía la pregunta de si alguna vez había mantenido relaciones sexuales con dos personas a la vez. Aunque Dennis respondió despreocupadamente que sí, no dio detalles sobre en cuantas ocasiones se había animado a hacerlo o sobre la identidad -o el sexo- de los otros participantes.

La sinceridad de la estrella de Hollywood a la hora de responder a una cuestión tan personal dio pie a que el entrevistador se animara a preguntarle además por el tamaño de su miembro viril, a lo que Dennis se limitó a contestar, tras pararse a pensar durante uno segundos: “Nunca he tenido ninguna queja, dejémoslo ahí”.

Otro de los temas sobre los que tampoco evitó hablar fue sus problemas pasados con las drogas, sobre los que ya se ha pronunciado en varias ocasiones para explicar que decidió recurrir a ayuda profesional tras darse cuenta de que era un adicto y su salud corría peligro.

A ese respecto, Dennis Quaid puntualizó que únicamente consumía cocaína: “Nunca he probado la heroína porque en su momento pensé: ‘Si me gusta, va a ser mi final'”, aseguró ante el presentador y Jemima Kirke, la otra invitada del programa.