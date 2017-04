Natália Subtil, rechazó papel en Rápido y Furioso 8 por embarazo

La actriz Natália Subtil reveló durante su paso por la alfombra roja de la octava entrega de la cinta Rápido y Furioso que pudo formar parte del elenco, sin embargo su embarazo se lo impidió.

“Me invitaron a hacer Rápido y Furioso pero yo estaba embarazada de Mila y mi personaje tenía que estar en moto, yo estaba feliz, dije ‘ay me voy a Cuba a grabar’, pero después me dijeron no tienes que andar en moto y te puedes caer”, contó la brasileña.

La también modelo de 29 años tuvo una hija con Sergio Mayer Mori en noviembre de 2016, y a pesar de que la relación sentimental no prosperó, el padre de 18 años, así como los famosos abuelos, Bárbara Mori y Sergio Mayer, están muy al pendiente de la niña, refiere Natália.

“Hoy recibí una carta de él (Sergio Mayer Mori). Él está en Los Ángeles, California, y se preocupa por su hija, por mí, por estar bien para darle un buen ejemplo a Mila”, afirmó Subtil.

Finalmente, Natália Subtil comentó que podría pasar las vacaciones de Semana Santa con Bárbara Mori o Sergio Mayer para que puedan convivir con su nieta, Mila.