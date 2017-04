Khloé Kardashian, indignada ante la frivolidad al robo de su hermana Kim

Aunque tras más de una década en el mundo del entretenimiento todos los miembros de la familia Kardashian-Jenner están más que acostumbrados a las críticas y rumores descabellados sobre ellos, Khloé no da crédito a la frivolidad con que se ha tratado el robo del que fue víctima su hermana Kim el pasado octubre en París.

La estrella televisiva considera que se han traspasado todos los límites al bromear con demasiada ligereza acerca de que todo el asunto fuera tan solo un montaje de la mujer de Kanye West para ganar notoriedad.

“Me enfada mucho que la gente la culpe por el robo, creo que es una acusación injusta e irresponsable. Me da igual si tienes mucho o poco dinero, nadie se merece que le roben o que le asalten, y vivir una experiencia tan traumática.

Me resulta muy frustrante, al igual que cuando alguien sugiere que ‘era todo parte de un guion’ o que lo habíamos ‘planeado’. ¿Qué le pasa a la gente? Kimberly es una de las mujeres más fuertes que conozco. No somos personas que se regodeen en sus penas si algo malo nos pasa.

Cogemos estas experiencias e intentamos ayudar a alguien más con ellas, para asegurarnos de que no vuelva a suceder nada parecido”, ha declarado en el último número de la revista ES Magazine.

Khloé se ha caracterizado siempre por ser la más directa y extrovertida del mediático clan tanto a la hora de responder a sus detractores como de comentar sus idas y venidas sentimentales.

Esa sinceridad le ha llevado ahora a expresarse sin tapujos acerca de su relación con Tristan Thompson, el jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers con el que lleva saliendo desde el pasado septiembre, para presumir de la estabilidad de la que disfrutan a día de hoy.

“Me encantaría formar una familia. Hemos hablado sobre ello. Él ya es padre [de un bebé de tres meses con su expareja, Jordan Craig], y sé de sobra que sería un padre increíble. Tengo claro que quiero ser madre. Pero no siento presión, no es como si mi reloj biológico me estuviese mandando señales. Pero es algo que creo que pasará”, ha confesado.

De hecho, Khloé está tan enamorada que incluso ha llegado a afirmar que si su novio se arrodillase para pedirle matrimonio, ella diría que sí sin pensárselo dos, a pesar de que hace poco que acaba de conseguir finalizar su unión con Lamar Odom.