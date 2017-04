Lucía Méndez califica como “sangrona” actitud de La Banda MS

Lucía Méndez no ocultó su molestia con los integrantes de La Banda MS tras enterarse que la agrupación desconocía los planes que tenía de hacer un dueto con ellos.

Cuando fue cuestionada por los medios sobre el tema, la cantante dijo: “muy molesto, porque cada vez que les preguntan y ‘ay no sabemos nada, quién sabe’; pues no, yo no dije nada, la que dijo fue Vicky (López)”.

Y es que hace unas semanas, integrantes de la agrupación comentaron que no tenían conocimiento de hacer un dueto con Méndez, que quizás era una propuesta de su disquera.

“Yo respeto mucho a La Banda MS, pero se me hace muy hace muy sangrona su contestación cada vez que les preguntan así que no quiero hablar de eso”, finalizó la también actriz.

Lucía Méndez acudió al bautizo de Azul, hija de la periodista Vicky López y su esposo Roger, que se celebró este fin de semana en la Ciudad de México.