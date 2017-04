Raquel Welch se declara enamorada de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez sigue cosechando admiradoras con el paso de los años y su corta pero fructifica carrera en Estados Unidos, una de ellas es la actriz Raquel Welch, quien en los años 60 y 70 fue considerada todo un sex symbol de la industria cinematográfica.

“Amo a Eugenio. Es adorable. Sin embargo, también lo he visto en actitud muy seria, y hasta me pregunto: ‘¿será el mismo?’. Es extremadamente inteligente, muy talentoso, encantador, sexy, ¡todo!”, dijo la actriz.

Welch recordó cuando vio a Derbez por primera vez durante un evento de premiación de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes, sin embargo, explicó que no tuvo ocasión de platicar con él.

Finalmente, Raquel Welch conoció a Eugenio cuando la invitaron a participar en la cinta cómica Cómo Ser un Latin Lover (How to Be a Latin Lover), que el mexicano produce y estelariza.

“Cuando llegué al set y vi cómo es Eugenio en realidad, como persona, quedé verdaderamente impactada. Eugenio está muy guapo, es encantador, es atractivo como hombre. Lo juro, yo misma no me lo esperaba”, confesó.

En dicha película también actúa Salma Hayek y se estrenará en México el 5 de mayo, Welch interpreta a una abuelita bella y millonaria.

“Cuando vi el guion, pensé que nadie se imaginaría que yo me fuera a animar a hacer esto. Me pareció muy chistoso, una locura total”, finalizó la actriz.