Fernando Carrillo acepta no dar manutención a su hijo

Hace unas semanas se reveló que Margiolis Ramos presentó una demanda contra Fernando Carrillo debido a que el actor dejó de brindar la manutención a su hijo de 8 años.

El venezolano decidió romper el silencio y explicar los motivos que lo orillaron a tomar la decisión de suspender su ayuda económica al menor de edad, quien afirma, su problema comenzó cuando él se enamoró nuevamente.

“La señora Ramos le ha dado la locura, desde que me enamoré y tengo una pareja estable se enloqueció, así que ¡ojalá se enamorara rápido!, para que dejara de fastidiar y ojalá me dejara ver a mi hijo porque me lo tiene prohibido ver”, dijo al programa Primer Impacto.