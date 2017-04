Alfredo Adame responde a las acusaciones de Roció Banquells

Alfredo Adame desmiente los dichos de la cantante Rocío Banquells, hermana de su esposa Mary Paz Banquells, quien tras el accidente automovilístico que sufrió la también actriz con sus hijos la semana pasada, dijo que el actor no se había hecho cargo de su hermana, únicamente de sus hijos.

“En esta semana, la hermana de Mary Paz, Roció Banquells, salió diciendo a la prensa una serie de disparates de manera tendenciosa para hacerme quedar mal a mí, de alguna manera hacerme pasar como el malo”, dijo en entrevista durante el programa “Todo para la mujer”.

“Ella dijo que yo no había querido firmar el carta responsiva de Mary Paz, no, no es que yo no la haya querido firmar, es que simplemente cuando yo llegué a emergencias de terapia intensiva, estaban nada más mis dos hijos, ella ya estaba en un cuarto, y a mi nada más me dieron la carta de los dos muchachos, no me dieron la carta de Mary Paz, la carta de Mary Paz la había firmado o la iba firmar la hermana Ariadne, que vino de México”, explicó.

“Luego que yo había mentido que porque yo había dicho en una entrevista a una cadena que yo iba a pagar los gastos de Mary Paz y que estaba mintiendo, que no era cierto porque ellos los iban a pagar, bueno, te quiero decir una cosa, a mí, inmediatamente hablé con la doctora y me dijo que Mary Paz no iba a superar la cantidad tope, no iba a llegar ni al 60 por ciento seguramente, en el caso de los muchachos si iba a ver un excedente significativo porque estaban muy golpeados, lastimados”, agregó.

Alfredo Adame, aclaró que en la entrevista mencionada comentó que si se excedían los gastos él iba a pagar, sino no realizaría ningún desembolso. Al respecto de visitarla, el actor dijo: “estamos en pleno proceso de divorcio, esto es una situación muy delicada y bueno, pues a mí no me nació irla a visitar”.

Finalmente, Adame refirió que su aún esposa no esta tan grave de salud como dijo la cantante, que incluso el pasado miércoles abandonó el hospital, y que ayer por la tarde se enteró en el hospital que tras el accidente, Mary Paz dio los teléfonos de sus hermanas y del chofer de su casa, pero nunca el de él, y que ella pidió en el hospital que no le dieran su carta responsiva a él”.