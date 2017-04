Michelle Salas habla de los problemas legales y cambio de look de Luis Miguel

Michelle Salas estuvo en México y fue interrogada por los medios de comunicación sobre diversos temas de su padre, como la demanda que interpuso Alejandro Fernández en su contra, así como su nuevo aspecto o su regreso a la música.

La joven no dudo en contestar abiertamente sobre el problema de su famoso padre con Fernández: “Ay, eso si yo no sé, la verdad como que con eso no me quiero meter, porque la verdad son temas que no estoy muy enterada y nada más seria hablar por hablar”.

Sobre el nuevo look que luce “El Sol” y los comentarios que ha causado al respecto, Salas afirmó: “Él siempre está muy guapo, la verdad, vamos a ser sinceros”.

Al respecto del regreso musical de Luis Miguel, dijo: “no me gustaría como que decirles muchos detalles porque no me he metido tanto en detalle como de “el regreso como tal”, entonces no quiero decir cosas que no son, pero estoy segura de que lo que vaya a hacer les va a gustar y va a ser muy exitoso”.

Al comentarle sobre la serie de la vida del cantante, Salas confesó no tener conocimiento del tema, pues al igual que su abuela, Silvia Pinal, Luis Miguel no dicen nada hasta que ya están hechas las cosas.

Finalmente, la bloguera habló de su relación sentimental con Danilo Díaz, a quien confiesa ve menos de lo deseado debido a su trabajo en el mundo de la moda.

“Uno es muy público pero hay veces que a la otra persona, a lo mejor no es que no le guste, pero no están tan acostumbrados, pero sí, tengo novio y estoy muy contenta y la verdad es que esa es otra parte sacrificada de esto (mi carrera), que realmente no puedes compartir tanto tiempo”.