Pippa Middleton no quiere a la novia de su futuro cuñado en su boda

La hermana de la duquesa Catalina ha prohibido a sus invitados que lleven como acompañantes a su enlace a cualquiera que no sea su cónyuge o futuro esposo, incluida la modelo Vogue Williams, novia desde hace meses del hermano de su futuro marido

Con la fecha de la esperada boda entre Pippa Middleton y el empresario James Matthews cada vez más cerca, poco a poco se van conociendo nuevos detalles del que será, sin duda, uno de los eventos sociales del año.

Una de las políticas más sorprendentes a las que se ha atenido la hermana pequeña de Catalina de Cambridge a la hora de organizar su enlace sería la de restringir los acompañantes de sus invitados exclusivamente a cónyuges y prometidos o prometidas.

Esta medida implica que el hermano del novio, Spencer Matthews, no podrá acudir con su pareja, la modelo Vogue Williams, conocida en Inglaterra por su participación en varios programas de telerrealidad.

“Según Pippa, no sería nada apropiado que Vogue fuera a la boda al haber empezado a salir con Spencer hace solo unos meses. Muchos de los familiares y amigos de la pareja se han quedado muy sorprendidos ante su decisión, ya que implica que su futuro cuñado tendrá que ir solo a la ceremonia”, reveló un confidente al diario The Sun.

Como no podía ser de otra manera, no ha faltado quien haya acusado a Pippa de tratar de evitar la presencia en su gran día de cualquier otra mujer que pudiera robarle el protagonismo, algo que no dejaría de resultar irónico teniendo en cuenta la cantidad de titulares que ella misma acaparó en 2011 cuando ejerció de dama de honor en la boda de los duques de Cambridge.

“Claramente no quiere que ninguna estrella de la televisión la eclipse”, aventuró el mismo informante.

Sin embargo, parece que por el momento no habrá ningún drama familiar desencadenado por Spencer o Vogue, ya que una persona cercana a la modelo ha confirmado que esta tiene otro compromiso profesional fijado para la fecha del enlace desde hace meses.

Por otra parte, la determinación de la futura novia de que solo sus más allegados estén presentes cuando dé el ‘sí quiero’ al hombre de su vida también supondría que la actriz Meghan Markle, novia oficial del príncipe Enrique desde mediados del año pasado, tampoco fuera bienvenida a la boda, por lo que el hermano del príncipe Guillermo -cuñado de Pippa-, también tendría que asistir sin su guapa chica.