Charlie Hunnam se enamoró ‘un poco’ de Beckham: La Leyenda de Excálibur’

El encanto del exfutbolista David Beckham, su atractivo físico y su amabilidad resultan una combinación letal a la que nadie logra resistirse.

El propio actor Charlie Hunnam, sin ir más lejos, se quedó bastante impresionado y cohibido cuando se encontró cara a cara con el exjugador del Real Madrid en el set de rodaje de la película ‘Rey Arturo: La Leyenda de Excálibur’, a pesar de que el protagonista de la historia -y por tanto la estrella del lugar- era él.

“David Beckham me pidió mi opinión y algún que otro consejo sobre esto y lo otro. No sé si le fui de ayuda, pero desde luego que para mí fue alucinante. Vi claramente por qué Beckham se ha convertido en el fenómeno global que es a día de hoy. Su secreto es que llega preparado para hacer su trabajo lo mejor posible.

Trabajó con un profesor los acentos, y creo que también con uno de interpretación”, comenta el protagonista de la cinta en una entrevista a Mr Porter, en la que aplaude la seriedad con la que Beckham se tomó su trabajo a pesar de que su aparición en pantalla no deja de ser muy breve y anecdótica.

“Este no es su campo, ni de lejos, era solo un pequeño cameo. Pero su cultura del esfuerzo me resultó impresionante. Y eso, combinado con su cercanía y amabilidad, hizo que me resultara increíblemente atractivo”, explica asombrado.