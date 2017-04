Hija de Luis Miguel será jurado en el reality “México Diseña”

Michelle Salas reveló que será jurado en el reality show “México Diseña” durante la entrevista que brindó al programa “Javier Poza en Fórmula”.

“Voy a ser jurado, tenemos un talento increíble, la verdad es que hay unos diseñadores espectaculares y esto va a ser una temporada muy padre, el equipo está increíble. Ya estamos grabando”, detalló Salas.

La hija de Luis Miguel, quien además pertenece a la dinastía Pinal, admitió que le ha costado crearse un nombre sin que la relacionen con su papá o con la familia de su mamá, pero todo es un proceso y “creo que voy por buen camino”.

“Uno no escoge a la familia de donde viene y la verdad es que para mí ha sido un gran apoyo, pero como me ha abierto puertas me las ha cerrado. Me metí como a un mundo que yo no tenía conocimiento de nada y me ha costado, pero me ha costado en el buen sentido. Me gusta mucho lo que hago”, explicó.

Además del reality, Michelle sigue concentrándose en la realización de sus blogs, mismos que empezó como un hobby y conforme pasaron los años se volvió un trabajo de tiempo completo.

“Entonces para mí fue una bendición porque es algo que disfruto mucho, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la moda y se puede fusionar todo eso que me apasiona en una página o en un Instagram”, contó.