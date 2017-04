Angélica María prepara bioserie

Debido al auge de las bioseries, Angélica María confirmó para un diario de circulación nacional en México que se encuentra escribiendo sus memorias para estrenar en el 2018 un proyecto de este tipo sobre su vida.

“Ya están escribiendo mi bioserie, ya se hará pronto; ya les avisaré cuándo. No sé para qué empresa, pero ya les avisaré. Tal vez salga para el año entrante, pero sí existe la idea de hacerla y tal vez se haga pronto. Ahí se verán cosas que nadie sabía de mí y cosas que no se sabían de mucha gente”, reveló la cantante.

La también actriz explicó que ella sólo platica sobre su vida. “Yo no estoy escribiendo nada todavía, yo diré cómo fueron las cosas, pero alguien más lo estará escribiendo, pero como te digo, ya pronto les diremos cómo fueron las cosas de mi vida”.

De igual manera, Angélica María detalló que se encuentra muy bien de salud.

“La cortisona ya no está en mi cuerpo desde hace muchos años, ya la gordura es por tragona, pero no estoy gorda, estoy muy bien de peso, pero eso de la cortisona ya pasaron 23 años. Por supuesto que yo no recomiendo que la tomen, porque no es para cantar bien ni tener mejor voz, sino para desinflamar la garganta”, finalizó.