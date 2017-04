Alfredo Adame niega reconciliación con Mary Paz Banquells

A casi una semana del accidente automovilístico que sufrió la actriz Mary Paz Banquells y sus hijos en León, surgieron algunos rumores de una posible reconciliación entre Mary Paz y su ex esposo, el conductor Alfredo Adame.

Ante esta posibilidad, diversos medios cuestionaron al también actor, quien afirmó estar atento con su ex mujer porque es un caballero y porque es madre de sus hijos, pero con ella no hay nada personal; finalmente subrayó: “yo ya no recojo los escombros”.

Asimismo, la cantante Rocío Banquells contó a Televisa Espectáculos que Alfredo Adame se olvidó de su ex esposa en el hospital y sólo se ocupó de los gastos de sus hijos.

“Mary Paz tuvo una fractura de clavícula, se le dañaron los ligamentos de su brazo, una costilla está rota, a su vez le perforó un pulmón que le generó una cirugía de emergencia, en éste caso Alfredo Adame no firmó la responsiva por las cirugías ni hizo pago alguno, tuvo que ser la familia quien se hizo cargo de ella”, detalló Rocío.